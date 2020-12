FAKTA: Seks ansatte dræbt på bosteder siden 2012

Siden 2012 har seks ansatte mistet livet, imens de passede deres arbejde på bosteder i socialpsykiatrien.

Bosteder i socialpsykiatrien har igennem årene oplevet adskillige sager om vold og trusler mod ansatte, og i enkelte tilfælde er det gået så galt, at en medarbejder har mistet livet på jobbet.

Her er en liste over de seks drab, der har fundet sted siden 2012:

* 30. december 2020 bliver en 29-årig ansat stukket ihjel på botilbuddet Ørbækskilde, som ligger i Veddinge i Odsherred. Overfaldet skete uden for bostedet. En 19-årig beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

* 25. marts 2016 bliver en 57-årig kvindelig ansat på bostedet Lindegården knivdræbt af en 30-årig mandlig beboer.

* 7. maj 2014 bliver to medarbejdere - en 69-årig læge og en 40-årig socialrådgiver - knivdræbt på botilbuddet Saxenhøj i Sakskøbing af en 28-årig mandlig beboer. Den ene dør på stedet, mens den anden senere dør af kvæstelserne. Gerningsmanden dømmes til anbringelse for dobbeltdrab og forsøg på drab.

* 2. december 2013 bliver en kvindelig sosu-assistent på bostedet Ringbo i Bagsværd knivdræbt af en 72-årig mandlig beboer. Gerningsmanden er skizofren og nægtede op til drabet at tage sin medicin.

* 7. februar 2012 bliver en 46-årig kvindelig socialpædagog voldtaget og dræbt på en gåtur med en 40-årig mandlig beboer fra bostedet Blåkærgård ved Viborg. Gerningsmanden, som er sindssyg, får en anbringelsesdom på ubestemt tid.

Kilder: Ritzau, Avisen.dk.

