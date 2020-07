FAKTA: Sigtelser og uheld med spirituskørsel

Politiet har lavet en foreløbig opgørelse af de landsdækkende spirituskontroller for juni og juli.

Fra 15. juni til 28. juli har politiet øget fokus på spritkontrol.

Halvvejs igennem kontrollen er i alt 360 personer blevet sigtet for at køre bil, mens de var påvirket af spiritus. Det er lavere end ved kontrollen i de to sidste år.

Samtidig er der registreret 98 uheld, hvor føreren har været påvirket af alkohol.

Her kan du læse, hvordan sigtelserne og uheldene fordeler sig på politikredsene:

Nordjylland: 35 sigtelser, 6 uheld.

Østjylland: 29 sigtelser, 6 uheld.

Midt- og Vestjylland: 45 sigtelser, 9 uheld.

Sydøstjylland: 34 sigtelser, 7 uheld.

Syd- og Sønderjylland: 31 sigtelser, 10 uheld.

Fyn: 32 sigtelser, 15 uheld.

Sydsjælland og Lolland-Falster: 17 sigtelser, 12 uheld.

Midt- og Vestsjælland: 41 sigtelser, 7 uheld.

Nordsjælland: 28 sigtelser, 11 uheld.

Københavns Vestegn: 16 sigtelser, 8 uheld.

København: 46 sigtelser, 6 uheld.

Bornholm: 6 sigtelser, 1 uheld.

Kilde: Nationalt Færdselscenter ved Rigspolitiet.

/ritzau/