FAKTA: Svindel med hjælpepakker giver højere straf

Politiet har fået 94 anmeldelser om coronasvindel.

I Københavns Byret er en 29-årig mand onsdag som den første blevet dømt for at svindle med coronahjælpepakker.

Manden straffes med ubetinget fængsel i et år og seks måneder for at ville svindle sig til 427.500 kroner. Normalt straffes svindel i den størrelsesorden med fængsel i seks til otte måneder.

Den 29-årige driver et firma med udlejning af varebiler i København og søgte om lønkompensation for fem opdigtede ansatte.

Her kan du læse om coronalovgivningen:

* Coronakrisen fik i begyndelsen af april Folketinget til at vedtage en hastelov, der skulle forhindre coronarelateret kriminalitet.

* Coronaforbrydelser kan give op til firedobbelt straf.

* Bagmandspolitiet har siden indførelsen af den skærpede straf modtaget 94 anmeldelser om snyd med hjælpepakker.

* Anmeldelserne drejer sig om i alt cirka 30 millioner kroner.

* Langt størstedelen drejer sig om mulige forsøg på uberettiget at modtage lønkompensation.

* En 45-årig kvindelig direktør og en 53-årig daglig leder i et selskab i byggebranchen blev i juni sigtet for svig af særlig grov karakter for cirka 1,7 millioner kroner.

* En dommer i Københavns Byret varetægtsfængslede i maj en 57-årig mand for uberettiget at få udbetalt i alt 1,6 millioner kroner. Hans sag kommer for retten den 31. august.

Kilder: Anklagemyndigheden, Justitsministeriet og Ritzau.

/ritzau/