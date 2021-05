FAKTA: Tiltalen i sag om overfald på muslimsk kvinde

Ifølge anklager blev en muslimsk kvinde overfaldet med baggrund i etnisk oprindelse, tro eller lignende.

En muslimsk kvinde blev 13. februar overfaldet på en parkeringsplads ved Harald Nyborg og Thansen i Gladsaxe, og ifølge anklagemyndigheden havde det baggrund i etnisk oprindelse, tro eller lignende.

Onsdag blev sagen behandlet i retten, og dommen afsiges om en uge.

Et ældre ægtepar er tiltalt for volden.

Manden erkender at have taget fat i kvinden og fnyst af hende, så der kom spyt. Men han nægter at have slået, eller at overfaldet havde baggrund i kvindens oprindelse. Han har forklaret, at hans vrede skyldtes, at den muslimske kvinde havde råbt af hans hustru.

Hustruen nægter at have begået nogen former for vold.

Anklagemyndigheden kræver i sagen en straf på mellem 60 og 70 dages fængsel til manden og 30-40 dage til kvinden.

Få et indblik i anklagerne mod ægteparret her:

* Manden og kvinden er begge tiltalt for vold mod den muslimske kvinde, og manden er desuden tiltalt for at have truet hende med vold og for hærværk mod hendes bil.

* Anklagemyndigheden har i sagen lagt op til, at straffen skærpes i medfør af straffelovens paragraf 81, nr. 6 (om hadforbrydelser), fordi forholdene efter anklagemyndighedens opfattelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende.

* Oprindeligt rejste politiet en sigtelse for racismeparagraffen 266b. Men Rigsadvokaten opgav sigtelsen, da det blev vurderet, at det ikke kunne bevises, at udtalelserne var fremsat offentligt i racismeparagraffens forstand.

Kilde: Københavns Vestegns Politi.

/ritzau/