FAKTA: Togulykke på Storebæltsbroen kostede otte livet

For knap to år siden mistede otte personer livet i ulykke på Storebæltsbroen. Ingen tiltales for ulykken.

Otte mennesker mistede livet ved en voldsom togulykke 2. januar 2019 på Storebæltsbroen.

Ingen personer eller virksomheder vil blive tiltalt i sagen, oplyser Fyns Politi onsdag, knap to år efter ulykken.

Her følger overblik over ulykken:

* Ulykken skete 2. januar 07.35 på lavbroen på Storebæltsforbindelsen.

* Et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen.

* Toget havde afgang fra Aarhus klokken 05.19.

* Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

* Otte passagerer mistede livet, mens togpersonalet var i god behold. De dræbte var fem kvinder og tre mænd. Ingen børn mistede livet.

* 18 passagerer blev kvæstet i ulykken.

* Passagertoget blev ramt af en eller flere genstande på Storebæltsbroen, da det passerede et modkørende godstog.

* Ifølge Havarikommissionen var det en tom trailer fra godstoget, der blev blæst af og forårsagede ulykken. En manglende låsning var årsagen til, at traileren blæste af.

Kilder: DSB, Fyns Politi, Havarikommissionen og Banedanmark.

/ritzau/