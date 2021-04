FAKTA: Tys-tys-kilden gav 247 oplysninger om seks kendte

Seks kendte danskere krævede i alt 1.000.000 kroner i godtgørelse for at have været udsat for overvågning.

Kendisholdet Casper Christensen, Iben Hjejle, Remee, Oliver Bjerrehuus, Line Baun Danielsen og Martin Jørgensen blev krænket, da Se og Hør fik en kilde til at overvåge de kendtes brug af kreditkort.

Den såkaldte tys-tys-kilde var ansat i IBM og havde ad den vej adgang til Nets' systemer. Dermed kunne han følge med i de kendtes betalinger både i ind- og udland.

Men krænkelserne udløser ikke godtgørelse, slår Københavns Byret fast fredag.

Her kan du se, hvor mange oplysninger der blev givet videre, og hvor meget de kendte krævede som økonomisk plaster på såret.

Så mange gange gav tys-tys-kilden oplysninger om transaktioner med kreditkort videre:

* Om Casper Christensen: cirka 37 gange.

* Om Remee S. Jackman: cirka 39 gange.

* Om Iben Hjejle: cirka 27 gange.

* Om Line Baun Danielsen: cirka 43 gange.

* Om Martin Jørgensen: cirka 93 gange.

* Om Oliver Bjerrehuus: 8 gange.

I alt: cirka 247 gange.

Det krævede de kendte i godtgørelse:

* Remee S. Jackman: 200.000 kroner.

* Line Baun Danielsen: 200.000 kroner.

* Martin Jørgensen: 200.000 kroner.

* Casper Christensen: 150.000 kroner.

* Iben Hjejle: 150.000 kroner.

* Oliver Bjerrehuus: 100.000 kroner.

I alt: 1.000.000 kroner.

Kilde: Dom afsagt af Københavns Byret 9. april 2021.

