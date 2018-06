FAKTA: Varetægtsfængslede kommer sjældent i isolation

Isolationsfængsling er et af de mest indgribende tiltag i en efterforskning, og brugen af det svinder ind.

Antallet af varetægtsfængslede, som smides i isolation, har nået et nyt bundniveau, viser en redegørelse fra Rigsadvokaten.

I 2017 var der kun 17 isolationsfængslinger mod 533 i 2001.

Isolationsfængsling kan bruges, når der er risiko for, at den sigtede vil vanskeliggøre efterforskningen.

Det skal vurderes, at efterforskningen kun kan gennemføres ved, at den sigtede ikke har mulighed for at få kontakt til omverdenen eller andre indsatte.

Se, hvordan udviklingen har været i antallet af varetægtsfængslinger i isolation de seneste 16 år:

* 2001: 553 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 9,5 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2002: 501 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 8,2 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2003: 476 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 7,7 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2004: 580 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 9,8 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2005: 532 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 9,2 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2006: 475 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 8 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2007: 273 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 4,6 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2008: 327 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 5,3 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2009: 210 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 3,2 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2010: 127 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 1,9 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2011: 186 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 2,8 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2012: 132 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 2,4 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2013: 55 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 1 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2014: 36 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 0,7 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2015: 32 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 0,7 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2016: 37 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 0,9 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

* 2017: 17 varetægtsfængslinger i isolation. Det var 0,4 procent af alle varetægtsfængslingerne det år.

Kilde: Rigsadvokaten.

/ritzau/