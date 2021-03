Falsk rengøringsmand stjal computere for 1,5 millioner

En 28-årig mand har accepteret dom på tre et halvt års fængsel for stribevis af computertyverier.

Iklædt en jakke fra et rengøringsfirma spankulerede en 28-årig mand ind på forskellige virksomheder i åbningstiden for at tilrane sig bærbare computere.

Retten i Aarhus har idømt manden tre et halvt års fængsel, der drejer sig om 24 tyverier til en værdi af sammenlagt halvanden million kroner, oplyser Østjyllands Politi onsdag. Dommen er afsagt 11. marts.

28-årige Mohamad Naser Karoum valgte ved retsmødet i sidste uge at erkende sig skyldig, og han accepterede også rettens dom, oplyser anklager Jeanni Andreeva.

Karoum brugte jakken ved flere af de 24 tyverier. Blandt andet havde han den på, da han 12. oktober stjal 26 bærbare computere fra en virksomhed i Viby i Aarhus.

Det lykkedes for Karoum at få lagt computerne ned i en kasse, som han tog med ud. Og der var ingen, der opdagede ham.

Ved et andet kup sneg han sig ind i en virksomhed i Aarhus V, hvor han sammen med en kumpan havde held til at slippe væk med 40 computere.

Også virksomheder længere sydpå, i området omkring Horsens og Vejle, slog computertyven til, inden han i november blev anholdt.

Politiet havde fået et tip om, at Karoum havde gang i ulovligheder, og derfor blev han både skygget og aflyttet i en periode. Formålet med det var at finde frem til hælerne. Og det lykkedes.

Politiet anholdt to formodede hælere samtidig med den falske rengøringsmand. Den ene er idømt et år og tre måneders fængsel for sin rolle i sagen. For den andens vedkommende er der endnu ikke faldet dom.

I øvrigt var der ikke kun tale om tyveri af computere. Den jakke, som Karoum forklædte sig i, var også stjålet. Den snuppede Karoum tilbage i marts i fjor fra en virksomhed i Skanderborg, mens der var rengøring på stedet.

