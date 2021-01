Falske corona-attester sikrede ansattes indrejse i Danmark

En polsk arbejdsgiver forfalskede corona-attester, så fire af hans ansatte kunne rejse ind i landet.

En polsk arbejdsgiver er ved Retten i Sønderborg idømt fire måneders fængsel for at forfalske fire ansattes corona-attester, så de kunne rejse ind i Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Både den 41-årige arbejdsgiver og de fire ansatte blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrol Vest, da de 1. december forsøgte at krydse grænsen ved Frøslev.

Det viste sig, at arbejdsgiveren havde forfalsket de ansattes corona-attester, så de kunne leve op til reglerne om et anerkendelsesværdigt formål. Dermed kunne de rejse ind i Danmark for at arbejde.

De fire ansatte mænd i alderen 42 til 51 år blev hver idømt 80 dages fængsel for at have vist de forfalskede dokumenter i forbindelse med indrejse.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi krævede skærpet straf til de fem mænd, fordi forbrydelsen var sket for at omgå corona-restriktioner. Det valgte retten at følge, lyder det i pressemeddelelsen.

Arbejdsgiveren erkendte sig skyldig, mens de fire ansatte under hele sagen har nægtet sig skyldige.

/ritzau/