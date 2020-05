Familie alarmerede politiet - afdød kvindes pung var væk

Politiet fik først mistanke om, at der kunne være begået et drab, efter at afdød kvinde var blevet kremeret.

De plejede at ringe sammen hver dag.

Så da en 78-årig kvinde fra Østerbro i København i februar sidste år ikke kunne få fat i sin veninde, besluttede hun at låse sig ind i hendes lejlighed.

De var så tætte, at de delte nøgler.

På gulvet i køkkenet fandt hun 82-årige Eva Karin Regina Hoffmeister. Hun var død og lå med ansigtet vendt delvist ned mod gulvet. Hendes fingre var sorte. Hun havde frakke på og en hætte over hovedet.

Veninden ringede 112 – og en ambulance blev sendt ud til adressen.

Ved et ligsyn blev det konkluderet, at dødsårsagen var en "ikke-specificeret hjertesygdom". Dødsmåden blev beskrevet som: "naturlig død".

Det var tilbage i februar 2019. Siden har en del ændret sig.

Anklagemyndigheden mener, at Eva Karina Regina Hoffmeister blev slået ihjel. Hun døde ikke af naturlige årsager.

En optagelse af venindens opkald til alarmcentralen er mandag eftermiddag blevet afspillet i retssal 41 i Københavns Byret, hvor en 28-årig mand er tiltalt for drab på tre ældre på Østerbro.

Det er retssagens femte dag, men første gang, at Eva Karin Regina Hoffmeisters død er i fokus.

Foruden hende mener anklagemyndigheden, at en 80-årig mand og en 81-årig kvinde fra samme bebyggelse på Vangehusvej på Østerbro er blevet slået ihjel.

Hoffmeister blev dræbt 5. februar. Hun blev fundet godt to døgn senere. Og 11. februar kontaktede hendes familie politiet. De kunne ikke finde hendes pung og mobiltelefon i lejligheden.

Mobiltelefonen blev fundet, men pungen med betalingskort var væk. Familiemedlemmet kontaktede politiet igen, da man opdagede, at der var hævet på Hoffmeisters konto efter hendes død.

Familien blev opfordret til at melde pungen og betalingskortet stjålet.

Først knap en måned senere fik politiet mistanke om, at der kunne ligge en forbrydelse bag Eva Karin Regina Hoffmeisters død.

På det tidspunkt var hun for længst kremeret. Der blev derfor aldrig lavet en obduktion, som er en langt grundigere lægelig undersøgelse end et ligsyn.

Mistanken om, at der kunne være tale om drab, opstod først, da datteren til en anden afdød kvinde kontaktede politiet, fordi hun fandt omstændighederne omkring sin mors død mistænkelige.

/ritzau/