Familie til dræbt kvinde i Marokko vil forebygge terror

Familien til Maren Ueland, der blev dræbt i Marokko, vil bruge en eventuel erstatning på at bekæmpe terror.

I december sidste år blev veninderne Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen - fra henholdsvis Norge og Danmark - dræbt under en telttur i Atlasbjergene i Marokko.

Torsdag ventes der at falde dom i sagen ved en særlig anti-terrordomstol i byen Salé i Marokko, hvor i alt 24 mænd sidder på anklagebænken.

Men inden dommerne trækker sig tilbage for at diskutere spørgsmål om skyld og straf, får samtlige tiltalte mulighed for at komme til orde.

Desuden vil den marokkanske bistandsadvokat for Maren Uelands familie, Azzedine Kabbaj, udnytte retsmødet til at fremlægge et krav om erstatning.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Hvis retten finder, at familien har krav på erstatning, skal pengene gå til forebyggelse af terror i Marokko.

Drabene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen skete angiveligt i Islamisk Stats navn. Og den type forbrydelser ønsker familien at forebygge.

Terrorforebyggelsen skal ske i marokkanske fængsler og gennem uddannelse i Marokko, oplyser familiens norske bistandsadvokat, Ragnar Falck Paulsen, til Stavanger Aftenblad.

Konkret vil familien oprette en fond i Maren Uelands navn, hvorfra arbejdet skal finansieres. Hvor stort et beløb, familien kræver i erstatning, har inden torsdagens retsmøde været uvist.

Det har tidligere været fremme, at danske Louisa Vesterager Jespersens familie kræver en erstatning på ti millioner marokkanske dirham - hvilket svarer til knap syv millioner kroner.

Det mener bistandsadvokaten for Maren Uelands familie, Azzedine Kabbaj, dog er et urealistisk højt beløb.

- Det er meget overdrevet. Et realistisk bud vil være halvdelen eller lidt mindre, men der er ingen klare regler. Det er op til dommeren at afgøre, siger han til Stavanger Aftenblad.

Anklagemyndigheden går efter dødsstraf til de tre hovedmistænkte mænd i sagen. Marokko har dog ikke eksekveret en dødsdom siden 1993.

Derudover går anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP efter domme på mellem 15 års fængsel og livstid til de øvrige 21 tiltalte.

De skandinaviske veninder blev dræbt med kniv og efterfølgende halshugget.

