Familiefar risikerer forvaring efter drab på kone

En mand er kendt skyldig i at have slået sin kone ihjel på Midtsjælland.

Fredag er en 39-årig mand kendt skyldig i at have slået sin kone ihjel i 2018 foruden en række andre anklagepunkter, som blandt andet omhandler vold imod parrets tre børn.

Under dagens retsmøde argumenterer anklager Rune Rydik for en forvaringsdom, som er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Han læner sig op af en erklæring fra Retslægerådet, som anbefaler en dom til forvaring.

Det skyldes, at man har vurderet, at han vil udgøre en ”fare for andres liv”, lyder det fra anklageren.

Derudover henviser Rune Rydik til forklaringen fra et af børnene i retten.

Efter kvinden var blevet indlagt på Rigshospitalet i oktober 2018, talte han med hende online.

"Jeg tilgiver dig", sagde han ifølge barnet.

- Det siger meget om tiltaltes farlighed, siger Rune Rydik.

Dog er mandens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, ikke enig i påstanden om forvaring. Han mener, at 12 års fængsel er en passende straf.

Han peger på, at volden foregik indenfor ”familiens fire vægge”. Derudover har den ikke være begået mod tilfældige personer, mener forsvareren.

- Hvem er det, man mener, han skulle være farlig for? spørger han.

Netop fordi volden alene er begået i hjemmet, vil det ikke gentage sig, mener forsvareren.

- Det kommer han ikke ud til om 12 år, for da vil hans børn være myndige, siger han.

Hvis ikke retten beslutter sig for forvaring, bør resultatet være fængsel i 15 år, argumenterer anklager Rune Rydik.

At børnene ifølge anklageren er blevet ”tvunget til at overvære og deltage i ydmygelserne”, er en skærpende omstændighed, mener han.

- Det er noget, man formentlig aldrig vil komme sig over, siger han.

Manden er pakistansk statsborger, og anklagemyndigheden har argumenteret for udvisning og dermed også indrejseforbud.

Dommen ventes enten senere fredag eller den 28.april.

/ritzau/