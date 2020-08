Familiemedlem fængslet for at voldtage tiårig pige i Aarhus

En 23-årig mand er fængslet for at have voldtaget en pige, som han er i familie med. Han nægter sig skyldig.

En 23-årig mand er onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have voldtaget en tiårig pige.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Tidligere onsdag skrev politiet i sin døgnrapport, at manden er mistænkt for at have voldtaget pigen på en adresse i Aarhus. De to er i familie med hinanden.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så hvad politiet bygger sin mistanke på, og hvad manden har forklaret holdes foreløbig skjult for offentligheden.

Den 23-årige nægter sig skyldig i anklagen, men han kærede ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/