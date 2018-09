Fange befriet fra sygehus af bevæbnede mænd er anholdt

Under et døgn efter at en 32-årig mand blev befriet ved Nykøbing Falster Sygehus, er han anholdt af politiet.

Den 32-årige mand, der onsdag blev befriet af bevæbnede gerningsmænd på sygehuset i Nykøbing Falster, er fanget. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Befrielsen af manden, der afsoner en dom for indsmugling af store mængder hash, udløste en voldsom menneskejagt fra politiet. Blandt andet blev flere broer lukket for at standse en flugt væk fra området.

- Politiets efterforskning førte onsdag frem til en bil, som med hjælp fra Københavns Politi blev standset, og føreren – en 23-årig mand – blev anholdt klokken 21.58 og sigtet for at have medvirket til fangeflugten.

- Da køretøjet blev ransaget, fandt politiet den eftersøgte flygtede fange, som var skjult i bilens bagagerum. Han blev også anholdt. Anholdelsen skete uden nogen form for dramatik, skriver Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Allerede onsdag blev en 26-årig mand anholdt oven på fangeflugten, der skete ganske dramatisk ved Nykøbing Falster Sygehus. Her var den 32-årige i behandling fra fængslet.

Befrielsen fandt sted klokken 10.50, hvor ansatte fra Kriminalforsorgen blev holdt op med våben.

Herefter kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager og med retning mod Farø.

Det udløste en stor eftersøgning, hvor politiet lukkede Falster af ved at spærre broerne ved Farø og Storstrømsbroen.

/ritzau/