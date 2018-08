Fange stak af ved at bytte identitet med besøgende

Kriminalforsorgen sætter intern undersøgelse i gang efter fangeflugt, der lukkede Københavns Hovedbanegård.

Den fange, der onsdag aften flygtede fra Vestre Fængsel og fik politiet til at lukke Københavns Hovedbanegård, slap ud ved at bytte identitet med en besøgende.

Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Flugten skete omkring klokken 19.30 i forbindelse med, at den varetægtsfængslede mand fik besøg i fængslet. I besøgsafdelingen lykkedes det de to at bytte identitet.

Episoden blev opdaget kort tid efter. Men det var på det tidspunkt lykkedes den varetægtsfængslede at forlade besøgsafdelingen, skriver Kriminalforsorgen i pressemeddelelsen.

- Det er selvfølgelig noget, der ikke må ske, og det er naturligvis dybt beklageligt, hedder det i en udtalelse fra områdedirektør Anne Erlandsen fra Kriminalforsorgen Hovedstaden.

- Derfor har vi også øjeblikkeligt sat en intern undersøgelse i gang, der skal klarlægge, hvilke procedurer der har svigtet, og hvordan vi undgår lignende episoder i fremtiden.

Flugten fik Københavns Politi til at standse alle tog til og fra Københavns Hovedbanegård, som også blev evakueret. Først efter to timer blev banegården åbnet igen.

Politiet valgte at tage det drastiske skridt, selv om den flygtede fange ikke regnes som farlig.

- Vi kategoriserer det som en alvorlig sag, og vi fandt det nødvendigt at evakuere. Sideløbende har vi dog folk, der kigger i mandens sag, som konstaterer, at han ikke i selv sig er farlig, sagde Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og leder af beredskabet tidligere torsdag.

Københavns Politi vil ikke fortælle, hvad manden er sigtet for.

Men ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om en 46-årig syrer, der er mistænkt i en omfattende terrorsag i Italien.

Avisen skriver, at manden har siddet varetægtsfængslet siden januar, og Københavns Byret afgjorde den 26. juli, at han skal udleveres til Italien og retsforfølges i et terrorkompleks, der handler om finansiering af terror.

Terrornetværket, som den 46-årige angiveligt er medlem af, har blandt andet sendt 15 millioner kroner til al-Nusra, der har tætte forbindelser til al-Qaeda.

/ritzau/