Far dømt for 26 voldtægter af sine to børn

42-årig mand er idømt syv års fængsel for i årevis at have misbrugt især sin lille datter. Han ankede dommen.

En 42-årig mand er ved Retten i Holstebro blev idømt syv års fængsel for flere end 25 overgreb på sine børn.

Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Manden blev dømt for et tilfælde af voldtægt ved samleje med sin datter samt 25 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med navnlig sin datter, som i alle tilfælde var under 12 år.

Når man udsætter børn under 12 år for seksuelle overgreb, er der ifølge straffeloven altid tale om voldtægt.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer fandt overgrebene på de to børn - en dreng og en pige - sted fra 2013 til 2019, og det var en enig domsmandsret, der nåede frem til dommen på syv års fængsel.

- Det er sket kontinuerligt og systematisk, lød det blandt andet fra retsformand Per Kiel Lauritsen, som begrundelse for dommen, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Ifølge TV MidtVest blev manden kendt skyldig i 49 af de 52 forhold, han var tiltalt for.

Foruden de mange overgreb på sine to børn var han tiltalt for at have misbrugt sin hund seksuelt og for besiddelse af 2369 videoer og billeder med børneporno.

Den 42-årige fik også forbud mod at have børn i sit hjem eller tage ophold i hjem med børn. Desuden skal han betale sin datter 300.000 kroner og sin søn 100.000 i erstatning.

Under sagen har manden ifølge TV MidtVest nægtet sig skyldig i fuldbyrdet voldtægt, men erkendt andre overgreb på børnene, og at han har delt billeder med børnepornografisk materiale.

Den 42-årig ankede på stedet dommen til Vestre Landsret, hvor han vil frifindes for de forhold, som han ikke har erkendt.

/ritzau/