Far får fængsel på livstid for drab på kone og tre børn

Sønner på 15 og 13 og en datter på 4 blev dræbt med adskillige knivstik. Hustru blev slået stukket og skudt.

Østre Landsret har tirsdag idømt en 39-årig mand fængsel på livstid for at have dræbt sin hustru og sine tre børn på 15, 13 og 4 år. Drabene skete i en lejlighed i Brønshøj i fjor.

På brutal vis udryddede Hedaiatullah Mahmoud sin familie om morgenen den 11. april sidste år. Hans tre børn blev dræbt med et utal af knivstik, mens hustruen blev skudt to gange, stukket og slået.

Tidligere i år bestemte Retten på Frederiksberg, at det skulle udløse lovens strengeste straf, fængsel på livstid.

Mahmoud valgte at anke til Østre Landsret for at få dommen ændret. Landsretten valgte dog at stadfæste dommen fra byretten.

/ritzau/