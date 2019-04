Far får fire års fængsel for overgreb mod steddatter

Retten takserer 25 år gamle overgreb mod steddatter til fire års fængsel og erstatning på 30.000 kroner.

En 63-årig mand fra Vejen er fredag idømt fire års fængsel for overgreb mod sin steddatter for mere end 25 år siden.

Det har Retten i Esbjerg fredag middag afgjort efter en times votering.

Retten fastslog tidligere fredag, at den 63-årig mand er skyldig i ét af 17 anklagepunkter.

Det drejer sig om flere tilfælde af voldtægt af sin dengang seks år gamle steddatter over en periode fra december 1990 til juni 1991.

Derimod fandt retten det ikke bevist, at faren var skyldig i 16 andre anklager om seksuelle overgreb og mishandling mod tre andre børn.

En 60-årig kvinde, der også var tiltalt i sagen, blev pure frifundet.

Fire børn har samstemmende fortalt om en hverdag præget af vold, ydmygelser og seksuelle udfoldelser udført af forældrene og farens bekendte.

Men retten mener, at der kan være risiko for, "at en betydelig del af børnenes erindringer om deres opvækst hos de tiltalte kan være blevet påvirket på forskellig vis i tiden efter anbringelsen".

Ud over fængsel i fire år skal faren betale en godtgørelse for tort til den forurettede steddatter på 30.000 kroner.

Forældrene har nægtet sig skyldige og sagt, at anklagerne var grebet ud af den blå luft.

Alligevel ønsker den dømte far ikke at anke dommen, oplyser forsvarsadvokat Allan Sørensen.

- Vi havde håbet på en frifindelse. Det var lige før, det lykkedes. Ud fra en pragmatisk løsning så modtager vi dommen, siger han.

Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen mener ikke, at man med de rejste anklager har skudt over målet.

- Det mener jeg ikke, at vi har. Jeg er stadig af den opfattelse, at sagen skulle prøves.

- Jeg noterer med tilfredshed, at i retten vurderer, at der i det forhold, hvor der blev dømt, ikke er indtrådt forældelse, siger hun.

Det er svært at føre beviser for forhold, der fandt sted for mere end 25 år siden, siger hun.

- Det er klart, at i ældre sager er der beviser, der ikke længere er til stede eller er så stærke. Det er noget, retten skal forholde sig til, og det har man så også gjort i den her sag, siger hun.

Anklageren skal nu i samråd med Statsadvokaten nærlæse dommen og tage stilling til, om dommen skal ankes til landsretten.

/ritzau/