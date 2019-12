Far følte sig truet: Tog døtre med til Libanon og blev der ni år

47-årig mand hævder, at trusler var årsag til, at han tog til Libanon med mindreårige døtre og blev der ni år.

6. juli 2010 rejste en mand og hans to døtre på 9 og 11 år fra Odense til Libanon.

Først ni år senere - 29. september i år - vendte de tilbage til Danmark, og faren blev anholdt.

Nu er han tiltalt for at have bortført sine to døtre på et tidspunkt, hvor der verserede en retssag mellem ham og pigernes mor om forældremyndigheden.

Men manden, der har palæstinensisk baggrund, har en anden udlægning, da han onsdag formiddag afgiver forklaring i Retten i Odense:

- Vi skulle bare på ferie i Libanon i to uger. Men så fik jeg et trusselsbrev, som gjorde mig og mine døtre virkelig bange, fortæller han om årsagen til det langvarige udlandsophold.

Han forklarer, at han og samleveren inden afrejsen var gået fra hinanden.

De var uenige om, hvem der skal skulle have forældremyndigheden over de to piger.

Det førte til en retssag i byretten, og her blev faren i første omgang tilkendt forældremyndigheden.

Men moren ankede dommen. Og landsretten kom frem til det stik modsatte resultat: At moren skulle have forældremyndigheden.

Men da Østre Landsret afsagde dommen, befandt faren og døtrene sig allerede i Libanon.

Det var det førnævnte trusselsbrev fra samleverens familie, der ifølge faren var skyld i, at opholdet blev ufrivilligt forlænget.

- Jeg var bange, for jeg var tidligere blevet overfaldet med knive og køller af brødrene (til hans samlever, red.), forklarer manden, der således frygtede for sit liv, hvis han viste sig igen i Danmark.

Han afviser at have tvunget døtrene til at bo i Libanon mod deres ønske.

Moren til døtrene har en helt anden udlægning af forløbet.

Hun siger, at hun gennem det 13 år lange ægteskab gentagne gange har været udsat for vold fra mandens side.

Med rejsen til Libanon ville den tiltalte - ifølge kvindens forklaring - berøve hende det eneste, hun havde kært: sine døtre.

- Og der er lykkedes for ham. Han har ødelagt min rolle som mor. Han har ødelagt mig som menneske, siger moren grådkvalt i retten.

De to døtre er nu 18 og 21 år. De skal afgive forklaring i sagen onsdag eftermiddag.

Retten ventes at afgøre sagen senere på dagen.

/ritzau/