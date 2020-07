Far idømt fem år for at voldtage datter flere gange

Byret har idømt far fem års fængsel for voldtægter af datter. Han nægter og har anket til landsretten.

En far voldtog flere gange sidste år sin datter, og for det skal han straffes med fængsel i fem år. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Dommen er afsagt onsdag ved et nævningeting ved Retten i Esbjerg.

Der er tale om flere voldtægter samt andre seksuelle forhold begået fra april til juni sidste år. På det tidspunkt var pigen var 13-14 år.

Retten lagde i forbindelse med dommen særligt vægt på pigens forklaring, fortæller fungerende senioranklager Gynna Sandberg Jønsson.

- Der er lagt vægt på, at pigen har afgivet detaljer vedrørende i hvert fald det ene af forholdene. Og hun har holdt fast i sin forklaring.

- Desuden er der lagt vægt på nogle søgninger om incestporno, som faren har foretaget på sin mobiltelefon, siger hun.

Den 41-årige far skulle have forklaret datteren om sine søgninger på det seksuelle materiale, og hun kunne i retten sige, hvornår de skulle have fundet sted. Det stemte overens.

Faren har under sagen nægtet sig skyldig og har anket sagen til Vestre Landsret.

- Han har sagt, at datteren lyver, siger Gynna Sandberg Jønsson.

Han sidder varetægtsfængslet i sagen, og det har han gjort siden august 2019.

