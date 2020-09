Far og søn anholdt efter drab på kvinde i Randers

Politiet undersøger, om drab på 44-årig kvinde kan være en æresrelateret forbrydelse.

Politiet har indledt en bred efterforskning af motivet til, at en kvinde på 44 år torsdag blev dræbt i Randers.

Det oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi fredag.

I sagen er kvindens søn på 17 år og hendes mand på 59 år blevet anholdt, erfarer Ritzau.

I et retsmøde fredag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to familiemedlemmer til den dræbte.

- Vi kigger bredt i vores efterforskning, siger Michael Kjeldgaard.

Han bekræfter, at det blandt andet undersøges, om der er tale om en æresrelateret forbrydelse. Også andre mulige motiver som for eksempel jalousi forsøger efterforskerne at afdække, oplyser han.

Kvinden blev fundet dræbt af flere knivstik i en lejlighed på Nørrebrogade i Randers NØ torsdag middag. Politiet havde fået alarmen lidt før klokken 12.

Da betjente nåede frem, var den 17-årige dreng til stede i lejligheden. Senere blev den 59-årige mand anholdt, oplyste politiet torsdag.

/ritzau/