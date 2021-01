Far sigtet for overgreb på eget barn

Ifølge politiet har en cirka 40-årig far udsat sit eget barn for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser.

En far på omkring 40 år fra Frederiksværk er sigtet for at forsøge at voldtage sit barn, der var under 12 år på gerningstidspunktet.

Manden fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød klokken 11.15, hvor anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi begærer manden varetægtsfængslet.

Det er Nordsjællands Politis opfattelse, at overgrebene har fundet sted fra midt i 2020 og frem til starten af 2021.

Det var ikke muligt at få oplyst, hvordan faren forholder sig til sigtelsen inden grundlovsforhøret.

/ritzau/