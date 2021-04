Far skal otte år i fængsel for voldtægter af fire døtre

En 51-årig mand er dømt for årelangt sexmisbrug af sine døtre og vold mod sin kone. Han anker dommen.

Fra fire piger var fire-fem år gamle blev de udsat for seksuelle overgreb og voldtægter af deres egen far, der også jævnligt udøvede vold mod sin daværende kone.

Torsdag eftermiddag blev han idømt otte års fængsel og udvisning ved Retten i Hjørring.

Udvisningen er for bestandigt, hvilket betyder, at manden ikke må vende tilbage til Danmark.

Manden har også fået forbud mod besøg af børn under 18 år, der ikke er i selskab med en voksen.

Overgrebene på døtrene begyndte i 1992 og stoppede først i 2013.

Værst gik det ud over den ældste datter, der blev født i 1988.

Gennem 16 år fra 1992 til 2008 blev hun ofte slået med et bælte eller en grydeske af sin far, som også jævnligt udsatte hende for fuldbyrdet voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.

Fra 2003 blev også lillesøsteren, der var født i 1999, udsat for voldtægter ved anden seksuel omgang end samleje fra sin far.

Yderligere to søstre kom til og blev også voldtaget. De nåede ikke at fylde 12 år, før overgrebene stoppede i 2013.

Foruden voldtægterne af sine døtre er den 51-årige dømt for grov vold mod sin daværende kone.

Gennem 18 år fra 2002 til 2020 udsatte han hende i perioder flere gange ugentligt for slag og spark.

Ved en lejlighed skubbede hende ned ad en trappe, ligesom han sparkede hende i maven, da hun var gravid.

Endelig er han dømt for vidnetrusler.

Da sagen var meldt til politiet, skrev han 30. juli 2020 blandt andet i en besked på engelsk:

"Så snart jeg er færdig med politiet er jeg væk uden først at hævne det. DET TROR JEG FANDME IKKE. KÆLLINGEN MÅ LIDE ELLER DØ".

Manden skal betale sagens omkostninger og erstatning til de fire døtre og sin daværende kone.

Erstatningen er mellem 100.000 og 10.000 kroner til hver.

Manden, der nægter sig skyldig, ankede dommen på stedet.

/ritzau