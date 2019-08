Far til trafikdræbt pige advarede bilister på Storebælt

En halvandet år gammel pige mistede livet, da spildt minkfedt skabte trafikkaos på Storebæltsbroen.

Flere trafikanter mistede kontrollen over deres biler, da de kørte over Storebæltsbroen en sen aften i november sidste år.

Vejbanen på lavbroen var fedtet og glat, efter at en lastbil med anhænger under en hård opbremsning havde spildt minkfedt på motorvejen.

I det glatte føre skete en alvorlig ulykke, hvor en halvandet år gammel pige i en personbil mistede livet. Hendes far, der kørte bilen, brækkede ryggen.

Mandag er sagen om dødsulykken blevet indledt ved Retten i Svendborg.

Det skriver Fyens.dk.

Chaufføren i den lastbil, der spildte minkfedtet, samt føreren af en personbil er som følge af ulykken blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Sidstnævnte påkørte bilen med den lille pige og hendes far. Det skete, da deres bil holdt stille på Storebæltsbroen. Katastrofeblinket på familiens bil var tændt for at advare andre bilister om de trafikale problemer.

Ved Retten i Svendborg har lastbilchaufføren, der er 33 år og fra Hedensted, forklaret, at han først blev opmærksom på det spildte minkfedt, da han efterfølgende blev kontaktet af politiet ved Middelfart.

Specialanklager Pernille Moesborg fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi har under retsmødet mandag vist optagelser fra ulykkesstedet.

Her kunne det ses, at flere biler slingrede efter at være kørt gennem minkfedtet. En bilist ramte autoværnet i midten og blev herefter skubbet over i højre vejbane, som den spærrede.

Bilen med den halvandet år gamle pige og hendes far holdt stille bag den forulykkede bil. Det var her, de blev påkørt af en anden personbil. Bag rattet i denne sad en 25-årig mand fra Aarhus.

Ifølge Fyens.dk kunne det ses på optagelserne, at denne bilist var kørt frem i høj fart, mens de øvrige trafikanter passerede stedet forsigtigt.

I retten har føreren af bilen forklaret, at bilen mistede vejgrebet allerede 200-300 meter inden ulykkesstedet.

Anklageren mener, at manden ikke tilpassede bilens hastighed efter forholdene og i øvrigt ikke udviste agtpågivenhed i situationen.

De tiltalte - lastbilchaufføren og føreren af personbilen - nægter sig skyldige.

/ritzau/