Far tiltalt for at misbruge datter fra hun var baby

En far er tiltalt for en lang række overgreb imod sin datter og børneporno. Torsdag starter sagen mod ham.

Tiltalen imod en 38-årig mand er lang. Anklageskriftet dækker over 265 punkter og er 96 sider langt.

Torsdag begynder Retten i Randers på den omfattende sag. Den 38-årige er tiltalt for børneporno og en lang række overgreb på sin datter.

Mange af anklagerne handler om, at manden skal have voldtaget og krænket sin biologiske datter, fra hun var spæd, til hun var syv år gammel.

- Sagen er usædvanlig grov, siger specialanklager Birgitte Ernst.

Det er ikke kun datteren, han er anklaget for at krænke.

Ifølge anklageskriftet har han også taget billeder af flere andre mindreårige piger. Nogle af billederne er af badende piger i bikinier. I et tilfælde skal han have fotograferet piger i en forlystelsespark.

I et andet tilfælde går anklagen på, at han er gået ind i en have og har filmet ind ad et vindue til et pigeværelse.

Samlet har han været i besiddelse af 15.000 børnepornografiske fotos. Billederne af datteren er blevet downloadet titusindvis af gange fra det mørke internet ifølge anklageskriftet.

Birgitte Ernst vil have den 38-årige dømt efter paragraf 88. Det kan gøre straffen strengere, hvis der er tale om "særdeles skærpende omstændigheder".

Det betyder, at han kan få op til 18 års fængsel.

Men straffen kan blive skærpet yderligere, da anklageren muligvis vil gå efter en forvaringsdom. Det er en straf uden tidsgrænse, som gives til farlige personer.

Anklageren har også nævnt muligheden for at idømme manden en foranstaltningsdom, som for eksempel behandling på psykiatrisk afdeling.

Det er ikke muligt for anklageren at oplyse, hvilken straf hun vil gå efter, inden sagen begynder.

Mandens forsvarer har heller ikke ønsket at oplyse, hvordan manden forholder sig til anklagerne inden sagen.

Faren blev anholdt i oktober 2019, efter at Rigspolitiets Center for Cyberkriminalitet identificerede ham ud fra børneporno spredt på nettet. Han har siden været varetægtsfængslet.

Sagen kører over seks dage i maj og juni.

/ritzau/