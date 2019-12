Farlig røg spreder sig i nordsjællandsk villakvarter

Der er opstået brand på en villavej i Slangerup i Nordsjælland. Borgere opfordres til at blive inden døre.

På grund af en voldsom brand på Vinkelvej i Slangerup i Nordsjælland opfordres borgere til at holde sig inden døre.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnicksen.

- Der er brand i en bygning, og der er farlige fibre i bygningens tag, som kan genere borgere i området, siger han.

Beredskabet arbejder sammen med politiet talstærkt på adressen.

Politiet kender på nuværende tidspunkt ikke årsagen til branden. Ligesom ordensmagten heller ikke har et overblik over, hvor stort et område der er generet af den farlige røg.

Politiet arbejder på at sende en beredskabsmeddelelse ud snarest.

/ritzau/