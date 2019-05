Fejlagtig alarm standsede tog på Københavns Hovedbanegård

Togene er igen oppe og køre, efter at brandalarm satte en stopper for trafikken over Københavns Hovedbanegård.

En brandalarm, der sandsynligvis blev udløst ved en fejl, resulterede i, at togtrafikken over Københavns Hovedbanegård stod stille tirsdag formiddag.

Kort efter klokken 10.30 skriver Københavns Politi på Twitter, at trafikken til og fra stationen igen er på skinnerne.

Politiet hverken evakuerede stedet eller kaldte over højttalerne under episoden, men lyden fra alarmen fik folk til at evakuere sig selv.

- Alarmen har afstedkommet, at folk, der opholdt sig i hallen, er begyndt at forlade bygningen, fortalte vagtchef Jesper Frandsen tidligere tirsdag.

- Vi er ret overbeviste om, at det er en fejl, lød det videre fra vagtchefen, der slog fast, at der ikke har været brand i bygningen.

/ritzau/