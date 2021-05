Fem mænd anholdt i sag om hvidvask af større millionbeløb

Fredag vil fem mænd blive stillet for en dommer i Hillerød i en større sag om økonomisk kriminalitet.

Nordsjællands Politi satte torsdag formiddag gang i en større aktion med anholdelser og ransagninger flere steder i landet.

Resultatet er, at fem mænd er blevet anholdt i sagen, der blandt andet handler om hvidvask af et større millionbeløb.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Det nævner dog ikke, hvor stort et beløb der er tale er tale om.

De fem anholdte mænd er i alderen 23 til 38 år. De ventes at blive krævet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød fredag. I retten vil de blive mødt af en sigtelse for hvidvask og/eller medvirken til hvidvask.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan de anholdte forholder sig til mistanken.

Nordsjællands Politi oplyser, at det har efterforsket sagen gennem længere tid. Københavns, Københavns Vestegns, Midt- og Vestsjællands og Syd- og Sønderjyllands Politi har også været involveret i aktionen.

Efterforskningsleder i Nordsjællands Politi politikommissær Henrik Gunst fortæller, at han er tilfreds med aktionen.

- Det er kulminationen på et større efterforskningsarbejde i en sag om bedrageri for mange millioner kroner, så der er tale om særdeles grov økonomisk og organiseret kriminalitet.

- Indsatsen er løbet af stablen helt efter vores forventninger, og samarbejdet på tværs af politikredsene har fungeret upåklageligt, udtaler han i meddelelsen.

