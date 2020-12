Fest i klub blev opdaget: Gæster flygtede fra politiet

Der blev brug for forstærkning, da en patrulje fredag aften afslørede en ulovlig forsamling i Brabrand.

Politiet blev alarmeret, da en borger sent fredag undrede sig over, at adskillige biler var parkeret uden for en klub i Brabrand i det vestlige Aarhus.

En patrulje blev sendt ud til klubben på Sintrupvej for at kontrollere, om der skulle være mange mennesker forsamlet indenfor.

Og det viste sig, at det var der. Patruljen fandt cirka 40 til 50 mennesker i klubben. Dermed var forsamlingsforbuddet for længst overtrådt.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

For at håndtere situationen tilkaldte betjentene forstærkning.

Adskillige af gæsterne i klubben nåede dog at flygte fra stedet. Nogle ud ad vinduer, andre via en bagudgang. Det lykkedes politiet at pågribe 16 personer, som alle blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Forbuddet betyder, at det ikke er tilladt at afholde arrangementer, hvor mere end ti personer er samlet. Det gælder både offentlige og private selskaber.

Dog gælder forbuddet ikke i private hjem.

Politiet modtog anmeldelsen om forsamlingen i det vestlige Aarhus fredag klokken 23.25.

Det er primært virksomheder og industri, der ligger på Sintrupvej i Brabrand.

/ritzau/