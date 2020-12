Film kunne ses ulovligt inden de havde premiere

Op mod 5000 kunder så ulovligt delte film, tv-serier og spil. 33-årig dansker er anholdt i Marokko.

I en sag om ulovlig formidling af film, tv-serier, bøger og spil er en 33-årig dansk mand blevet anholdt i Marokko. Samtidig har myndighederne fået lukket to servere, DanishBits og NordicBits, oplyser politiet.

De to servere betegnes som "to af de helt store danske pirat-servere" i en pressemeddelelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bagmandspolitiet.

Sagen går tilbage til 2016. Da fik politiet anmeldelse fra rettighedshaverne om, at der skete krænkelse af deres ophavsret på DanishBits, og to år senere fulgte en anmeldelse om NordicBits.

Bagmændene gjorde sig ifølge politiet store anstrengelser for at holde deres identitet skjult.

Bagmandspolitiet har fået hjælp af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Cente4r og politiet i andre lande til efterforskningen.

Den 33-årige blev efterlyst via Interpol, og i oktober blev han anholdt og fængslet i Marokko. Kort tid efter lukkede DanishBits. Manden er begæret udleveret til Danmark.

Det var ifølge politiet en anden dansk mand på 69, der stod bag den NordicBits, og som boede i Spanien. Han tilstod, men er senere død på grund af sygdom.

I Bagmandspolitiet er der stor tilfredshed med opklaringsarbejdet.

- Det er kun lykkedes takket være et vedholdende samarbejde mellem vores specialiserede efterforskere, anklagere og it-eksperter, udtaler vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein.

Bagmandspolitiet har en særlig enhed, som beskæftiger sig med at opklare sager om blandt andet krænkelser af ophavsretten.

For nylig blev en forhandler af pirat-tv i en anden sag om groft brud på ophavsretten idømt et års fængsel. Straffen blev gjort betinget af, at han aftjener 200 timers samfundstjeneste. Samtidig mistede den 64-årige mand den million kroner, som Retten i Roskilde skønnede, at han havde tjent.

Den sag handler om firmaet Danelca, som tilbød usandsynlig billig adgang til over 300 tv-kanaler. Prisen var blot 35 euro per måned og skyldtes da også kun, at rettighedshaverne ikke blev betalt.

I Spanien skal et par danske statsborgere snart for retten, oplyser en anklager ved retsmødet i Roskilde.

