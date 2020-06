Finansiel Stabilitet overvejer konsekvenser efter nederlag

Tidligere medlemmer af ledelsen i den krakkede Eik Bank gik mandag helt fri for at betale erstatning.

Finansiel Stabilitet står efter en dom i Højesteret mandag ikke bare tilbage uden en krone i erstatning fra tidligere chefer i den krakkede Eik Bank.

Finansiel Stabilitet står også tilbage med en større millionregning i omkostninger til retssagen.

Det får nu Henrik Bjerre Nielsen, direktør i statens selskab Finansiel Stabilitet, til at gå i tænkeboks. Statens selskab har flere andre sager mod tidligere bankchefer.

- Vi har det princip, at vi ikke fører sager, som vi ikke tror, at det er mest sandsynligt, at vi vinder.

- Vi kendte jo Capinordic-sagen (der også er afgjort af Højesteret red.), og nu har vi fået yderligere bidrag til, hvordan Højesteret fortolker erstatningsspørgsmålet.

- Det må vi selvfølgelig tage højde for, når vi skal vurdere, om - og i givet fald i hvilket omfang - vi skal gå videre med de øvrige sager, siger han.

Finansiel Stabilitet har blandt andet fået erstatning efter krak i Capinordic Bank og Amagerbanken. Begge sager er afsluttede.

Men den har også lidt nederlag i sagerne om Løkken Sparekasse og Roskilde Bank, og den fik kun en mindre erstatning i sag om Ebh Bank. De tre sidste sager er nu på vej til Højesteret.

Finansiel Stabilitet står i sagen om Eik Bank tilbage med en regning for sagsomkostninger, der for landsret og Højesteret løber op i cirka 57,5 millioner kroner.

Desuden skal statens selskab betale de penge tilbage, som den fik efter landsrettens dom.

Her blev fire af de seks sagsøgte nemlig dømt til at betale 28,6 millioner kroner i erstatning. Et beløb, der med renter, var 42,6 millioner kroner.

I Højesteret har sagen handlet om, hvorvidt de seks tidligere medlemmer af ledelsen var erstatningsansvarlige over for bankens tab på to låneengagementer. Det var de ikke.

Derfor er der omvendt glæde hos advokaterne for de sagsøgte.

Bestyrelsesformand Peter Marner Aage Jacobsen var i Østre Landsret en af fire, som blev dømt. Hans advokat er Søren Lundsgaard.

- Min klient er glad og lettet over Højesterets resultat. Sagen har verseret siden 2011, og det har selvfølgelig været en kæmpe prøvelse at være kritiseret i så lang en periode, siger Søren Lundsgaard.

Han fortæller desuden, at navnlig bestyrelsen er glad for, at afgørelsen er ”ren” i forhold til dem.

I landsretten blev direktørerne Brian Toft og Jesper Clausen kritiseret, men den afgjorde, at kravet var forældet, fordi det blev sendt 27 dage for sent til retten.

Højesteret har slet ikke taget stilling til, om de handlede ansvarspådragende i de tilfælde, fordi det netop var forældet.

Michael Amstrup, advokat for Brian Toft, er derfor godt tilfreds.

- Det var en lettet klient, og jeg er også yderst tilfreds med, at det ud over, at det er stadfæstet, er en mere tydelig frifindelse af min klient, siger han.

/ritzau/