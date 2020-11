Finsk mand afsløret med stor portion narko i Frøslev

Toldere og politi fandt 20 kilo amfetamin skjult i bil ved grænsen. 28-årig finne er anholdt og sigtet.

En kontrol ved grænsen i Frøslev har afsløret cirka 20 kilo amfetamin i en bil, som var på vej ind i Danmark.

Fundet blev gjort mandag ved 16-tiden, og i forbindelse med sagen er en finsk statsborger blevet anholdt og sigtet, oplyser politiet.

Den 28-årige mand fremstilles i et grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Sønderborg.

Narkotikaen lå skjult i bilen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvis manden senere bliver tiltalt og derefter fundet skyldig i smugleri, vanker der en langvarig straf.

Den erfaring gjorde en ung litauisk mand tidligere i år, da han blev dømt for at have smuglet, hvad der svarer til 32,6 kilo amfetamin skjult i et særligt hulrum i en bil.

Dommen lød på fængsel i 12 år til den 22-årige mand. Han nægtede sig skyldig. Han troede, at han kørte med cigaretter, forklarede han.

Manden kom fra Holland og var på vej mod Norge.

/ritzau/