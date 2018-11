Fire er sigtet i sag om millionsvindel

* Sagens hovedperson, Anna Britta Troelsgaard Nielsen, var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018.

* Den 25. september 2018 blev hun mistænkt for groft underslæb.

* En intern undersøgelse peger foreløbig på, at kvinden har svindlet for 111 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsen til egne konti.

* Svindlen skal være foregået fra 2002 til 2018, og de stjålne penge skulle være fordelt over 274 udbetalinger. Svindlen kan dog være begyndt allerede i 1997, har bagmandspolitiet oplyst.

* Britta Nielsen blev i sagen internationalt efterlyst. Hun er varetægtsfængslet in absentia i Danmark - altså uden at være til stede.

* Foruden den 64-årige kvinde er to kvinder og en mand sigtet i sagen.

* Manden blev anholdt den 30. oktober om aftenen i Johannesburg International Airport i Sydafrika.

* Anholdelsen skete, da han forsøgte at rejse ud af landet, og der var en international arrestordre på ham. Forinden var han også blevet varetægtsfængslet in absentia.

* De to kvinder sigtes for hæleri. Manden mistænkes for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han menes at have haft en hovedrolle i forhold til at bruge de svindlede penge fra styrelsen.

* De tre sigtede er beskyttet af navneforbud.

Kilde: Ritzau, Børne- og Socialministeriet, Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

/ritzau/