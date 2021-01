Fire fra Porsche-bande får lange straffe for kokain

Fire bagmænd får fængselsdomme på mellem ni og lidt over syv års fængsel i sag om kokainsalg i Skive.

Det endte med samlet mere end 32 års fængsel, da fire mænd med tilknytning til den såkaldte Porsche-bande fredag blev dømt for at sælge kokain i Skive.

Ifølge Skive Folkeblad og TV MidtVest blev 21-årige Danyal Maarouf idømt den hårdeste straf på ni års fængsel, mens 27-årige Ibrahim El-Zeibak og 28-årige Mohammad Jawdat Ismaiel fik otte års fængsel.

Den sidste - 29-årige Jihad Ismaiel - blev idømt syv år og to måneders fængsel. Han blev sammen med sin bror Mohammad Jawdat Ismail også udvist af Danmark for bestandigt.

Porsche-banden har fået sit navn, fordi medlemmerne er kørt rundt i leasede Porscher. Tidligere var de kendt som McDonald's-gruppen.

Sagen har handlet om salg af mere end fire kilo kokain.

Da politiet i efteråret 2018 fik mistanke om, at der foregik organiseret handel med narko, blev der iværksat aflytninger af en række telefonnumre. Der blev også placeret aflytningsudstyr i tre biler tilhørende de tiltalte.

Da politiet mente, at beviserne var tilstrækkelige, slog man til.

I 2020 blev de første sager afviklet mod nogle af "de små fisk" i sagen - sælgerne - som stod for at besvare salgstelefonen. Det førte til, at syv personer blev idømt fængsel for knap 1500 handler med narko.

Men politiets efterforskning stoppede ikke der.

Man gik også tilbage og sporede cirka 300 aftagere af narko fra netværket. Det lykkedes politiet at finde identiteten på 280 købere.

Det var personer fra alle samfundslag. Det kom blandt andet frem, at ansatte fra den lokale kaserne havde bestilt narko hos netværket. Det er endt med et bødeforlæg til hovedparten af køberne.

Tilbage stod så opgøret med bagmændene.

/ritzau/