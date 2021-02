Fire mænd er anholdt i sag om dobbelt skuddrab i Kalundborg

Den 17. november blev tre mænd ramt af skud i Kalundborg - to døde. Fire mistænkte er anholdt i morgenaktion.

Fire mænd er tidligt tirsdag morgen blevet anholdt, da de mistænkes for at have været involveret i en drabssag fra Kalundborg i november, hvor to mænd blev dræbt, og en tredje mand fik alvorlige kvæstelser.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Flere politikredse deltog ved anholdelsesaktionen, som foregik i Storkøbenhavn.

De fire anholdte er alle i 20'erne og fra Storkøbenhavn. Politiet foretager efterfølgende ransagning af flere adresser og lokaliteter i hovedstadsområdet.

- Vi har udført et meget omfattende efterforskningsarbejde, der nu har givet os grundlag for at skride til anholdelse, siger efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der betegner hændelsen i november som særdeles voldsom.

- Det er helt uacceptabelt, og vi er derfor tilfredse med, at vi er nået hertil i efterforskningen, siger han.

De fire mænd vil alle blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk senere tirsdag. De præcise sigtelser er ligeledes ukendt.

- Anklageren vil begære dørlukning i sagen, hvilket betyder, at politiet ikke kan komme med yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, fremgår det af pressemeddelelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiinspektør Brian Bang-Rasmussen bekræfter, at politiet ikke ønsker at udtale sig før grundlovsforhøret, der begynder klokken 13.

- Vi mistænker de her fire for at have en rolle i den her alvorlige sag, og det efterforskningsmateriale vi har, skal retten have mulighed for at tage stilling til først, siger han.

Skyderiet skete på en parkeringsplads foran et supermarked på Nørre Allé i Kalundborg. Det skete ved 18-tiden den 17. november. De tre ofre var alle i begyndelsen af 20'erne.

Det ene offer var allerede død, da politi og ambulance ankom til gerningsstedet, mens de to andre blev meldt i kritisk tilstand. Den anden døde på Holbæk Sygehus.

Politiet har tidligere oplyst, at alle tre ofre er "kendt af politiet".

Hvorvidt de har forbindelser til et kriminelt miljø - eventuelt et bandemiljø - har politiet ikke villet sige.

Både de to dræbte og den tilskadekomne kom fra Storkøbenhavn.

/ritzau/