Fire mænd løslades i sag om skuddrab i Rungsted

Der er ikke beviser nok til at holde fire mænd fængslet for deres rolle i blodigt opgør. De er fortsat sigtet.

Fire personer bliver onsdag løsladt efter at have været anholdt i forbindelse med skuddrab i Rungsted.

En blot 20-årige mand mistede livet, da to grupper stødte sammen lørdag aften på strandvejen nord for København. Han blev ramt af skud og døde kort efter at sine kvæstelser.

Tre andre mænd blev såret i opgøret.

Adskillige personer blev anholdt i kølvandet på det voldsomme sammenstød, og det er fire af dem, som nu bliver løsladt. Det oplyser Nordsjællands Politi.

De fire mænd fik tidligere deres fængsling opretholdt, men der har altså tilsyneladende ikke været beviser nok til at varetægtsfængsle dem i sagen.

- Tre af mændene fik deres anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer, mens den sidste fik sin anholdelse opretholdt i to gange 24 timer. De løslades i løbet af onsdag, men er fortsat sigtede for drabsforsøg, lyder det i en pressemeddelelse.

Alle fire er fortsat sigtet for at have spillet en rolle i det blodige opgør på Rungsted Strandvej.

Politiet mener, at der er tale om en konflikt mellem to kriminelle grupper, der holder til i Nivå og Kokkedal. Den 20-årige mand, der blev dræbt i weekenden, er fra Nivå og har tidligere været sat i forbindelse med en kriminel bande.

Politiet har dog indtil videre ikke oplyst, hvad der gik forud for episoden. Det efterforskes stadig.

- Ligesom der pågår et arbejde med at forhindre gentagelser eller eventuelle hævnaktioner, skriver politiet.

/ritzau/