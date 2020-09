Fire mænd stjal parfumer og penge på tyvetogt i Jylland

Fire mænd fra 20 til 24 år er idømt fængsel for en lang række butikstyverier i det østlige Jylland.

Fire mænd havde en plan. En plan om at begå veltilrettelagte tyverier i en lang række butikker i den østlige del af Jylland.

Mens nogle distraherede de ansatte, stjal andre alt fra fødevarer, øl og sodavand til tøj, parfume, kontanter, kaffe og cigaretter.

Ved nogle tilfælde var butikkens egen palleløfter blevet brugt til at køre varer ud ad vareindgangen.

Og gennem de professionelt planlagte butikstyverier, nåede de fire at rapse en del til sig, før fælden klappede.

Deres tyvetogt gennem 34 byer ender dog med at koste dem tid bag tremmer. Det har Retten i Aarhus afgjort mandag.

- Retten har lagt vægt på, at det er begået i forening, at det er begået på tidspunkter, hvor der var få på arbejde, og det var typisk unge ansatte, der var på arbejde.

- Det var desuden planlagt, og de gik efter let omsættelige varer, siger anklager Jhin Lee.

23-årige Yahya Karim Murad er dømt for 71 tyverier, og det koster ham den hårdeste dom blandt de fire. Han straffes med to år og ni måneders fængsel.

Ahmed Bilal Mirza på 20 år er idømt to et halvt års fængsel, mens hans storebror, 21-årige Yassin Bilal Mirza, slipper en smule billigere med to år og tre måneders fængsel.

De har ifølge retten 63 og 41 tyverier i bagagen.

En 24-årig mand er blevet idømt halvandet års fængsel for 22 butikstyverier eller forsøg på samme.

Anklager Jhin Lee er glad for udfaldet.

- Jeg er rigtig godt tilfreds, siger han.

Der ligger meget politiarbejde bag. Det er specialenheden Særlig Efterforskning Vest (SEV), som især har brugt lang tid på at indsamle og gennemgå videomateriale fra tyverierne.

De fleste er begået i og omkrig Aarhus, men tyvene, der alle er fra Aarhus, er også rejst sydpå til Kolding og mod vest til Kjellerup ved Silkeborg.

Retssagen har været fordelt over mange dage, og 12-14 af dem gik alene med at se videomateriale fra gerningsstederne igennem, fortæller Jhin Lee.

Mændene blev ikke kendt skyldige i alle anklagerne mod dem. Mens tre af dem har anket dommene til landsretten, har den fjerde udbedt sig betænkningstid.

/ritzau/