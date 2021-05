Fire på skadestuen efter frontalt sammenstød i Nordjylland

To biler kørte frontalt sammen på nordjysk landevej. Fire personer er blevet kørt på skadestuen.

I alt fire personer er blevet sendt på skadestuen, efter et alvorligt frontalt sammenstød ved Fjordvej 96 i Gedsted i Nordjylland.

Det fortæller vagthavende hos Nordjyllands Politi.

Politiet kan indtil videre kun sige, at der er tale om to biler, der er stødt frontalt sammen. Vagtchefen oplyser, at der stadig arbejdes i området for at finde ud af, hvordan ulykken er sket.

Fjordvej er delvis afspærret omkring nummer 96, mens politiet arbejder på stedet. Klokken 19.25 skriver Nordjyllands Politi på Twitter, at én af sporene er farbare igen.

Det har endnu ikke været muligt at få oplyst de tilskadekomnes tilstand. Politiet har heller ikke villet oplyse deres alder eller fortælle, om de tilskadekomne kender hinanden.

Det sker, fordi politiet endnu er i gang med at identificere de tilskadekomne og underrette deres pårørende.

/ritzau/