Fire personer reddet med helikopter på fjeld i Grønland

En større redningsaktion blev iværksat tirsdag iværksat i Grønland ved fjeldet Ikerasak.

Politi og brandvæsen i Grønland var tirsdag nødt til at bede om helikopterassistance under en redningsaktion på fjeldet Ikerasak.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Ikerasak ligger nær byen Uummannaq, og det var på en af fjeldets sider, at fire mænd kom i knibe. Det skete, efter en ung mand var gået op på det stejle fjeld alene.

Manden mistede orienteringen og endte med at sidde fast på en fjeldside.

Mandens far og to andre personer forsøgte at komme den unge til hjælp, men også de endte med at blive fanget på fjeldet, oplyser politiet.

Både brandvæsen og politi blev herefter tilkaldt og kom til stedet. Til trods for, at brandvæsenet i Uummannaq er uddannet i redning på fjelde, kunne de ikke komme til de fire nødstedte.

De fire var kommet uden for den normale rute, og her er fjeldet ifølge politiet "stejlt og umuligt at færdes på", hvorfor en helikopter blev tilkaldt.

Alle fire personer blev reddet og slap uskadt fra fjeldet.

/ritzau/