Fire unge mænd tiltales for drabsforsøg i Køges bandemiljø

En 17-årig dreng blev i januar ramt af skud i ryggen. Formodede gerningsmænd var tilknyttet banden Ellemarken.

Der var tale om et opgør i bandemiljøet, da en 17-årig dreng en aften i januar blev ramt af skud i ryggen på Karlemosevej i Køge.

Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod fire mænd, der var tilknyttet - eller i hvert fald støttede - banden Ellemarken.

Mændene er i alderen 20 til 28 år. De tiltales for drabsforsøg.

Skyderiet var planlagt, mener anklagemyndigheden. De tiltalte kom kørende på Karlemosevej i to biler den 21. januar omkring klokken 22.30.

Med sig havde de mindst to skydevåben.

Fra køretøjerne affyrede de adskillige skud, som var rettet mod to biler. Der var flere personer til stede i de andre biler - herunder den 17-årige dreng, der som den eneste blev ramt.

Et skud ramte drengen i ryggen, og han svævede efterfølgende mellem liv og død, men slap dog med livet i behold.

Efter skudepisoden var politiet tilbageholdende med at udtale sig om et muligt motiv - og eventuelle banderelationer.

Men af anklageskriftet fremgår det, at skyderiet var egnet til at fremkalde en konflikt mellem Ellemarken og banden Brothas' afdeling i Køge.

Mens banden Ellemarken hører til i et boligkvarter med samme navn i Køge, har Brothas' køgeafdeling hjemme i bebyggelsen Karlemoseparken.

Banden Brothas' primære territorium er dog Mjølnerparken på Ydre Nørrebro i København.

De fire mænd er foruden drabsforsøg tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Ved en ransagning den 30. januar fandt betjente de to pistoler, som menes at være gerningsvåbnene fra skyderiet på Karlemosevej.

Både ved drabsforsøget såvel som våbenbesiddelsen anses det for at være en særligt skærpende omstændighed, at forbrydelserne - ifølge anklagemyndigheden - er sket som led i en bandekonflikt.

De fire tiltalte blev anholdt under en større aktion i slutningen af februar.

I alt 11 personer blev anholdt, men de øvrige syv blev siden løsladt.

/ritzau/