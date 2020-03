Fire unge sigtet for at udnytte ofres personlige data

Politiet advarer borgere mod at udlevere oplysninger om NemID over telefonen. Flere er blevet snydt.

Nordsjællands Politi har anholdt fire mænd i alderen 17 til 26 år, som er mistænkt for at have franarret NemID-oplysninger fra flere borgere.

Det skriver politiet på Twitter.

To af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag i Retten i Lyngby. De resterende to stilles for en dommer onsdag.

Ifølge politiet har de unge fået "adskillige forurettede" til at udlevere personlige oplysninger.

Herefter har de blandt andet optaget lån i ofrenes navne.

Sagen får politiet til at advare mod, at man giver sine personlige oplysninger videre til fremmede, der henvender sig.

- I forlængelse af anholdelserne vil vi gerne understrege, at offentlige myndigheder aldrig vil bede om at få udleveret oplysninger om NemID og lignende over telefonen, skriver Nordsjællands Politi.

Politiet ønsker ikke at uddybe, hvornår og hvordan bedrageriet skal have fundet sted, og hvor mange personer det er gået ud over.

Generelt vil politiet ikke oplyse yderligere om sagen, før alle fire anholdte har været fremstillet i grundlovsforhør.

/ritzau/