Fireårig alvorligt kvæstet efter fald fra første sal

En fireårig er faldet ud ad et vindue og flere meter ned. Hans tilstand er alvorlig, men stabil.

En dreng på fire år er alvorligt kvæstet, efter at han søndag eftermiddag faldt ud ad et vindue på første sal i Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

- Den fireårige dreng får formentlig under leg med en jævnaldrende åbnet et vindue og falder ud fra første sal. Han er så uheldig, at han rammer en betonkant efter faldet på fire-fem meter og får nogle hovedskader, siger han.

Alarmopkaldet kom klokken 16.16, og drengen blev hastet til behandling på Odense Universitetshospitals traumecenter med en stor flænge i panden.

Vagtchefen oplyser klokken 20.15, at politiet inden for den seneste time har haft kontakt med hospitalet.

- Han er stadig traumepatient, så det er alvorligt, men meldingen lyder, at han er stabil og klarer sig selv, siger Thomas Bentsen.

Ulykken skete i drengens hjem på Ejbygade i Odense SØ, og der var voksne familiemedlemmer i boligen.

Politiet har været på ulykkesstedet, hvor det har talt med dem, der var til stede. Efterfølgende er sagen blevet afsluttet fra politiets side.

- Med de oplysninger, vi har, tyder intet på, at der er sket noget strafbart, siger Thomas Bentsen søndag aften.

/ritzau/