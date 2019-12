Firma involveret i svindelsag: Vi reagerede med det samme

For anden gang i år er installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen involveret i sag om mistænkelige køb.

En tidligere medarbejder i installationsvirksomheden Kemp Lauritzen er involveret i sagen om formodet svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ifølge Peter Kaas Hammer, administrerende direktør i Kemp Lauritzen, blev den pågældende medarbejder straks politianmeldt og bortvist, da handlingerne blev opdaget.

- Det sætter os i et rigtig ærgerligt lys. Specielt set i det lys, at vi har næsten 2000 medarbejdere, som ærligt og redeligt går på arbejde hver eneste dag for at betjene vores kunder.

- Vi har i 2016 haft en medarbejder, som har svindlet sammen med en medarbejder fra Forsvaret. Da vi opdagede det, blev vedkommende bortvist og politianmeldt, og sagen blev overdraget til politiet, siger Peter Kaas Hammer.

Af anklageskriftet i sagen om formodet svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremgår det, at en ansat i Forsvaret uretmæssigt fik renoveret sit hus til en værdi af mere end 1,7 millioner kroner.

Fakturaerne for arbejdet blev angiveligt betalt af Kemp Lauritzen, der til gengæld blev favoriseret i fremtidige kontrakter, lyder det.

Fem personer er af Midt- og Vestjyllands Politi tiltalt i sagen. En af disse var ansat som driftschef i installationsvirksomheden.

En anden forsvarsmedarbejder fik installeret smedejernslåger og bøgehækplanter til en samlet værdi af 35.250 kroner. Samme medarbejder fik lavet elarbejde i otte timer i sit hjem. Kemp Lauritzen betalte regningen.

Det har tidligere på året været fremme, at fire ansatte i Kemp Lauritzen blev bortvist i en sag om mistænkelige køb af blandt andet telefoner og tablets.

De skulle være købt i forbindelse med en kontrakt med Bygningsstyrelsen.

Peter Kaas Hammer afviser, at der er en kultur for svindel i Kemp Lauritzen. Han påpeger, at virksomheden har opdaget de lyssky handlinger i begge tilfælde.

- Vi kigger hele tiden på at sikre, at de systemer, vi anvender, er godkendt og up to date.

- Det er nogle rigtig trælse og helt uacceptable sager. Men jeg er glad for, at vi har opdaget det, og at vores systemer trods alt har fanget det, siger han.

/ritzau/