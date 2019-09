Fisker fik kokain i nettet - idømt otte års fængsel

27-årig mand skal i fængsel for besiddelse af ni kilo kokain og fem haglgeværer. Han ankede på stedet dommen

En nu 27-årig erhvervsfisker gjorde formentlig store øjne, da han tilbage i april 2017 trak sit trawl op af Nordsøen.

I nettet lå en noget usædvanlig fangst på ni kilo kokain.

Han solgte ifølge dommen syv kilo af kokainen, men to år senere blev han indhentet af lovens lange arm. Den 25. marts i år blev han anholdt, og onsdag blev han idømt otte års fængsel ved Retten i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Retten fandt, at han havde været i besiddelse af de ni kilo kokain. To kilo gav han tilsyneladende videre til to andre, som også er sigtet i sagen, for han er "kun" dømt for at have solgt de syv kilo.

- Politiet har ikke fundet noget af kokainen, men har via efterforskning fundet frem til, at han har været i besiddelse af de ni kilo, fortæller anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Foruden besiddelse af den store mængde narko blev den 27-årige dømt for at have været i besiddelse af fem haglgeværer, hvoraf de fire var oversavet, et luftgevær, 106 haglpatroner samt en bøtte hagl.

Det er politiets opfattelse, at han anskaffede sig våbnene, efter at han fik kokainen i nettet.

Desuden blev han dømt for at have været i besiddelse af knap 70 gram hash.

I retten erkendte han besiddelse af hash og våben samt en mindre mængde kokain, men ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.

- Jeg er godt tilfreds med, at han er dømt efter tiltalen, men jeg havde bedt om en højere straf, siger Jens Lang Rask, der dog ikke vil fortælle, hvilken straf han havde krævet.

/ritzau/