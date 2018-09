Fisker og bager fra Irak kræver penge af dansk militær

Landsret har indledt ny sag mod Forsvarsministeriet. Nu handler det om operationerne Foxhound og Darlington.

En bager og en fisker fra det sydlige Irak kræver erstatning af Forsvarsministeriet, fordi de blev taget til fange af danske soldater for henholdsvis 15 og 12 år siden.

Også en tredje mand indgår i en retssag, som mandag er indledt i Østre Landsret.

Et tidligere stort anlagt retsligt opgør drejede sig om Operation Green Desert i 2004. Nu er turen kommet til blandt andet Operation Foxhound og Operation Darlington fra 2006.

De tre kræver hver 50.001 kroner, men Forsvarsministeriet beder dommerne om at afvise kravene.

Argumentet er dels, at kravene er forældede, og dels at mændene også har klaget til Storbritannien med krav om penge. To af dem har ad den vej opnået økonomisk kompensation, mens den tredje sag endnu ikke er afgjort.

Ministeriet mener, at det "strider mod lov og ærbarhed" at forsøge at opnå erstatning både fra det ene og det andet land for samme forhold, fremgår det af et dokument i sagen.

Irakernes advokat er slet ikke enig, siger han til de tre landsdommere mandag formiddag.

- Den kompensation, de har opnået, vedrører det engelske militærs forhold og ikke det danske militærs forhold. De skal være ansvarlige for hver deres handlinger og ikke blandes sammen, siger advokat Christian F. Jensen.

Briterne stod for en langvarig frihedsberøvelse, hvorimod danske soldater er ansvarlige for "tilfangetagelsen og for mishandlingen i forbindelse hermed", lyder det fra advokaten.

Landsretten har besluttet først at tage stilling til de formelle juridiske problemstillinger - for eksempel om der er indtrådt forældelse.

Ved nogle af de kommende retsmøder vil der være forbindelse med videolink fra landsretten i København til Danmarks ambassade i Beirut.

Herfra skal de tre mænd og deres familier besvare spørgsmål. Desuden skal dommerne lytte til udspørgen af blandt andre tre forhenværende bataljonschefer.

En af de to, der har fået erstatning af det britiske militær, har berettet, at han har fået en æske chokolade og en uformel undskyldning af danske soldater, oplyser advokat Christian F. Jensen i et dokument til retten.

Overordnet siger Forsvarsministeriet, at danske soldater spillede en meget tilbagetrukken rolle ved tilfangetagelserne, som blev udført af enten britiske eller irakiske styrker.

I sagen om Operation Green Desert fik 18 irakere i juni delvist medhold, da landsretten bestemte, at de hver skulle have 30.000 kroner plus renter.

Ingen danske soldater gik over grænsen ved selve tilbageholdelsen. Men danske myndigheder var derimod klar over risikoen for, at de af irakiske myndigheder ville blive slået og sparket, lød det.

I en anden sag har landsretten sagt, at et krav fra én mand var forældet. Desuden var mandens fortælling utroværdig.

Begge afgørelser er indbragt for Højesteret.

