Fjerde mand er fængslet i skudsag fra Ishøj

Der blev affyret mellem seks og otte skud mod og fra en Mercedes i maj. Nu sidder fire mænd fængslet.

Først på aftenen den 22. maj bragede skuddene løs i Ishøj syd for København.

Mellem seks og otte skud blev affyret både mod og fra en Mercedes på Vejlebrovej.

Mandag anholdt politiet en 18-årig mand i sagen, og tirsdag blev han i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup varetægtsfængslet i to uger, sigtet for drabsforsøg.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Dermed sidder i alt fire mænd fængslet i sagen. Dagen efter skyderiet blev en 19-årig mand sendt bag tremmer, og yderligere en dag senere blev to mænd på 20 og 24 år varetægtsfængslet.

Skyderiet bundede angiveligt i et opgør mellem "lokale kriminelle", vurderede en efterforsker kort efter skudepisoden, da han appellerede om henvendelser fra eventuelle vidner.

Mandagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre. Derfor er det uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod den 18-årige på, ligesom det ikke er muligt at få oplyst, hvad han har forklaret.

Han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/