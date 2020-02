Flere dømt for ulovlige import af hundehvalpe

To mænd og en kvinde har fået bødestraffe for at importere store mængder hvalpe fra Polen til Danmark.

I en stor sag om ulovlig import af 55 hundehvalpe fra Polen til Danmark er tre personer blevet idømt bødestraf.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Sagen har taget tid at efterforske, fordi vi har skulle identificere en lang række købere, vidner, salgsannoncer og de 55 hundehvalpe, som stammer fra flere forskellige kuld, skriver anklagerfuldmægtig Karen Lykke Jensen i meddelelsen.

Der er tale om to mænd og en kvinde, der har fået bøder på henholdsvis 100.000, 80.000 og 60.000 kroner for importen.

De dømte havde importeret mindst 55 hundehvalpe af racerne engelsk bulldog og fransk bulldog fra Polen til Danmark uden tilladelse til at sælge hunde.

- Retten har ved bødefastsættelsen navnlig lagt vægt på antallet af hvalpe, der er importeret uden registrering som importør og efterfølgende solgt uden tilladelse, skriver Fyns Politi.

De 55 hundehvalpe er, på trods af deres ufrivillige status af ulovlige migranter, ikke blevet konfiskeret men kan blive hos deres ejere.

- Det har været centralt for os at skabe et tydeligt helhedsbillede og knytte disse mange forhold til de sigtede personer for dermed at kunne bevise det omfang og den systematik, som der har været i den ulovlige import og efterfølgende ulovlige erhvervsmæssige handel med hvalpene, skriver Karen Lykke Jensen.

De dømte kan anke dommen frem til mandag.

/ritzau/