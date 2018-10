Flere georgiere søger asyl og flere af dem stjæler

Asylansøgninger fra georgiere er flerdoblet, og det samme er deres kriminalitet. Flest begår butikstyverier.

Der er sket en massiv opblomstring af asylansøgere fra Georgien, der hidtil i år udgør den tredjestørste gruppe i det danske system efter syrere og eritreere.

De seneste seks år har i gennemsnit 75 georgiere årligt søgt asyl i Danmark. Men alene i de første ni måneder i år er det tal steget til 303, viser tal fra Udlændingestyrelsen.

Samtidig viser en opgørelse fra Rigspolitiet, at antallet af sigtelser mod georgiske asylansøgere i år er femdoblet i forhold til hele sidste år.

De fleste sigtelser drejer sig om butikstyveri, fortæller vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- Vi kan desværre se, at kriminaliteten blandt asylansøgere fra Georgien er et område i ret voldsom vækst, og det er både noget, vi har og skal have stort fokus på, siger han.

Blandt georgierne er flere ifølge politiet i kategorien "organiserede kriminelle".

- Nogle af dem arbejder sammen i mere eller mindre organiserede grupper og kan både være flere om at stjæle selve varen og om at afsætte den efterfølgende, siger Lars Mortensen.

EU og Georgien indgik i 2016 en aftale om visumfrihed, og georgiere må i dag opholde sig i op til 90 dage ad gangen inden for Schengen-området.

Siden da har flere lande i perioder oplevet en kraftig stigning i antallet af asylansøgere fra den tidligere sovjetrepublik.

Politiet i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen advarede i vinter om, at et støt stigende antal asylansøgere fra Georgien blot brugte ventetiden i asylsystemet til at begå kriminalitet i Tyskland.

Og i januar skrev det svenske Migrationsverket, at georgiere var blevet den næststørste gruppe asylansøgere.

- Vurderingen er, at en stor del af georgierne kun søger asyl for at kunne forlænge deres ophold i Sverige, skrev den svenske udgave af Udlændingestyrelsen.

Af de cirka 200 asylsager med georgiere, som den danske udlændingestyrelse har behandlet i år, er omkring halvdelen endt med afslag.

Den anden halvdel er endt uden afgørelse. Typisk fordi ansøgeren er forsvundet, når sagen er færdigbehandlet.

/ritzau/