Flere kalve mister livet under voldsom gårdbrand

?? Opdatering ??

Gårdbranden nær Glejbjerg, er nu under kontrol. Der er tale om en omfattende brand i ca. 350 bigballer halm, og det forventes at slukningsarbejdet vil pågå over det næste døgn. Der er fortsat brug for ro til slukningsarbejdet, så hold venligst afstand til stedet. pic.twitter.com/ZlotuGKNa4