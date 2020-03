Flere kvinder melder om voldtægt eller forsøg på det

Når flere kvinder end tidligere siger, at de har været udsat for voldtægt, kan det skyldes en ændret holdning.

Der er flere kvinder i 2019 end tidligere, der fortæller, at de har været udsat for voldtægt eller forsøg på det inden for det seneste år.

Det skriver Det Kriminalpræventive Råd på baggrund af en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

For perioden 2008-2019 sagde gennemsnitligt 0,3 procent i offerundersøgelsen, at de havde været udsat for voldtægt eller forsøg på samme det seneste år. I 2019 var den andel 0,6 procent.

1016 kvinder i alderen 16-74 år blevet spurgt i perioden 2008-2019. Der er altså tale om et lille datamateriale.

Alligevel fremhæver rapport, at udviklingen er statistisk signifikant.

Undersøgelsen afspejler ikke antallet af anmeldte voldtægter eller voldtægtsforsøg.

Det er kun omkring hver fjerde, der siger, at de har været udsat for overgrebet eller forsøg på samme, der i undersøgelsen oplyser, at de har anmeldt det.

At flere kvinder oplyser, at de har været udsat for overgrebet eller et forsøg på det, kan skyldes, at synet, på hvornår en hændelse er voldtægt, har ændret sig.

Det fremhæver offerundersøgelsen og understøtter det med et eksempel.

I 1969 blev folk spurgt, om de betegnede følgende episode som voldtægt:

- En kvinde og en mand mødes på en restauration. Manden inviterer kvinden med hjem. Han siger, at han venter nogle gæster til fest. I lejligheden sætter de sig i sofaen og kysser og krammer hinanden. Da manden prøver at trække kvindens trusser af, afviser hun ham. Han giver hende nogle lussinger og gennemfører samlejet.

Dengang mente 13 procent, at der var tale om en voldtægt. I 2013 var det 95 procent af de adspurgte, som vurderede det.

Rapporten kommer, efter at regeringen for nylig lagde an til at ændre voldtægtsbestemmelsen, så der kommer et større fokus på samtykke.

- Sex i Danmark skal være voldtægt, medmindre begge parter frivilligt går med til det, har justitsminister Nick Hækkerup (S) blandt andet sagt.

/ritzau/